Путин поручил распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы

Президент России Владимир Путин поручил распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству страны по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. На собрании был рассмотрен опыт центра помощи "Милосердие", который действует в Тюмени.

В регионе две негосударственные организации оказывают социально-медицинскую помощь бездомным. Из областного бюджета осуществляется поддержка организаций в виде субсидий как за оказанные социальные услуги, так и в виде грантов по результатам конкурса губернатора Тюменской области.

Центр "Милосердие" оказывает качественную помощь жителям региона, попавшим в кризисную ситуацию. Все, кто по разным причинам оказался на улице, могут обратиться в организацию. В структуре "Милосердия" действует медицинская служба полного цикла - это значит, что центр выстроил взаимодействие с государственными лечебными учреждениями.

Директор учреждения Андрей Якунин поблагодарил Владимира Путина и члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ольгу Демичеву за поддержку проекта. Это позволит распространить тюменский опыт оказания медицинской помощи бездомным в других регионах.

Что представляет собой медико-социальная помощь в "Милосердии": плановое лечение и уход за людьми, в том числе теми, у кого нет документов; восстановление документов; оформление инвалидности; реабилитация.

Необходимый уход получают те, кто временно утратил способность к самообслуживанию и страдает хроническими прогрессирующими заболеваниями (онкология, СПИД, последствия инсульта и травм).

Особенность работы в регионе по оказанию помощи бездомным — тесное межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб. За каждым поставщиком социальных услуг закреплена поликлиника, которая оказывает медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования. Если человек без документов, подключаются социально ориентированные организации.