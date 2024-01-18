ВСУ впервые с начала СВО атаковали беспилотником Ленинградскую область

Российские средства ПВО в ночь на 18 января сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА ВСУ над Ленинградской областью, сообщает Минобороны РФ.

Как говорится в Telegram-канале военного ведомства, БПЛА были сбиты и перехвачены около 01:30 мск.

Стоит отметить, что с начала СВО ведомство о перехвате дронов над Ленинградской областью еще не сообщало.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городском округе Подольск отражена атака летевшего на Москву беспилотника Нна месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.