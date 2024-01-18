В Нижнем Тагиле эвакуировали дом из-за страйкбольных гранат

В Нижнем Тагиле эвакуировали многоэтажный дом из-за найденных местным жителем гранат.

Как передает паблик "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на очевидцев, вечером 17 января владельцем квартиры в доме №41 по улице Окунева были обнаружены три гранаты. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, МВД и "скорая помощь". После того, как спасатели вместе с полицейскими оцепили здание, жильцов дома срочно эвакуировали.

Группа разминирования изъяла гранаты. По словам очевидцев, они были страйкбольными. Пострадавших нет.