18 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Пьяная женщина устроила дебош в самолете, вылетавшем из Екатеринбурга в Шри-Ланку

В аэропорту Екатеринбурга задержали женщину, устроившую скандал в самолете. Дебоширке назначен штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в линейный отдел полиции в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к борту самолета "Екатеринбург – Маталла (Шри-Ланка)" срочно требуется наряд. Прибывшие силовики задержали 63-летнюю пассажирку, которая была пьяна и выражалась нецензурной бранью. На законные требования прекратить и пройти в дежурную часть дама ответила категорическим отказом и продолжила нарушать порядок. В результате правоохранители надели на нее наручники и все же доставили в отдел.

В дальнейшем выяснилось, что жительница Первоуральска перед полетом выпивала в одном из кафе аэропорта. При посадке в самолет женщина начала громко ругаться и мешать другим пассажирам, а на замечания реагировала дерзко и никого не слушала. За это командир воздушного судна отказал ей в перелете.

Сотрудники транспортной полиции составили на нее протокол за мелкое хулиганство. Дебоширке назначен штраф в 1500 рублей.

Напомним, в прошлом году в аэропорту Екатеринбурга за дебош был задержан пьяный челябинец, прилетевший из Шри-Ланки.

Теги: дебош, пассажрика, Кольцово, самолет


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