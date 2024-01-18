Выписаны 20 человек, пострадавшие от предновогодней атаки на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные о состоянии здоровья пострадавших от атаки на город, случившейся 30 декабря 2023 г.

За неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек, остаются в клиниках еще 40, сообщил губернатор в своем telegram-канале. Врачи обещают выписать на следующей неделе всех детей, которые сейчас лечатся в областной больнице Белгорода.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 25 человека, в том числе 5 детей. Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.