ВСУ ударили 10 ракетами по Белгороду и его округе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные об обстреле Белгорода и Белгородского района.

Вооруженные силы Украины ударили по указанным местам 10 ракетами, все они сбиты российской системой противовоздушной обороны, сообщил Гладков в своем telegram-канале. В одном из домов выбиты стекла, информации о других разрушениях пока нет.

Сейчас в Белгородском районе займутся "привычной работой" – обходом домов ради того, чтобы понять, есть разрушения или нет.