Эксперты: отказ от прививок может вызвать новую эпидемию в России

За 10 месяцев прошлого года в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша.

Это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год. Эксперты обеспокоены ситуацией. По их словам, причина роста заболеваемости, прежде всего в недостаточной вакцинации в последние годы. Остановить новую гипотетическую эпидемию, по их мнению, можно также с помощью иммунизации.

Отмечается, что в особой зоне риска находятся маленькие дети, которые переносят коклюш особенно тяжело. Роспотребнадзор заявил, что проводит информационную работу с населением о необходимости вакцинации.

Как сообщила инфекционист телемедицинского центра "Доктис" Татьяна Когут, предположения о том, что инфекция оставляет стойкий пожизненный иммунитет, опровергнуты. Коклюшем можно болеть примерно каждые 15–20 лет, так как меняются свойства и характеристики микроба.

Отмечается, что в редких случаях от коклюша могут развиться осложнения, заболевания нервной или сердечно-сосудистой систем, изредка бывают энцефалиты и миокардиты, сообщают "Известия".

Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников. Представители Минздрава в свою очередь, предполагают, что причиной роста количества заболевших коклюшем может быть связано с резкой отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий после коронавируса.