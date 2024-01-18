СМИ: доступ к бесплатному телеэфиру на выборах президента РФ впервые может стать платным

18 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: доступ к бесплатному телеэфиру на выборах президента РФ впервые может стать платным

Центризбирком России утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников кампании по выборам президента РФ.

При этом действует правило, в соответствии с которым партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру. Данное ограничение существует с 2009 года, но возможность его применения на практике появилась впервые.

Под него могут подпасть три из 11 выдвинувшихся кандидатов. Однако для этого им нужно пройти регистрацию.

Каждая из общероссийских государственных телерадиовещательных организаций обязана выделить на предвыборную агитацию по часу ежедневно по рабочим дням. В общей сложности, подсчитали в ЦИКе, объем бесплатного времени в федеральном эфире составляет 17 часов, но он может быть уменьшен, если на каждого кандидата и выдвинувшую его партию придется более 60 минут. Половина времени отводится на дебаты, половина — для размещения агитационных материалов.

В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 человек. Зарегистрировал ЦИК пока только троих — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Все они — представители парламентских партий, и для регистрации в качестве кандидатов им не требовалось собирать подписи, сообщает "Коммерсант".

Теги: выборы президента РФ, ЦИК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети