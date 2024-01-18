СМИ: доступ к бесплатному телеэфиру на выборах президента РФ впервые может стать платным

Центризбирком России утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников кампании по выборам президента РФ.

При этом действует правило, в соответствии с которым партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру. Данное ограничение существует с 2009 года, но возможность его применения на практике появилась впервые.

Под него могут подпасть три из 11 выдвинувшихся кандидатов. Однако для этого им нужно пройти регистрацию.

Каждая из общероссийских государственных телерадиовещательных организаций обязана выделить на предвыборную агитацию по часу ежедневно по рабочим дням. В общей сложности, подсчитали в ЦИКе, объем бесплатного времени в федеральном эфире составляет 17 часов, но он может быть уменьшен, если на каждого кандидата и выдвинувшую его партию придется более 60 минут. Половина времени отводится на дебаты, половина — для размещения агитационных материалов.

В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 человек. Зарегистрировал ЦИК пока только троих — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Все они — представители парламентских партий, и для регистрации в качестве кандидатов им не требовалось собирать подписи, сообщает "Коммерсант".