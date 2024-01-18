18 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России появится система защиты учителей от травли в соцсетях

Кабмин России и Совет по правам человека (СПЧ) должны до 1 июля текущего года представить предложения по защите чести, достоинства и репутации учителей от возможных нападок в социальных сетях.

Об этом следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания СПЧ 4 декабря прошлого года. Тогда уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода заявила, что в настоящее время "кто угодно может вылить грязь на любого учителя в соцсети или СМИ", предложив установить ответственность за распространение информации, подрывающей статус педагога по аналогии с наказанием за дискредитацию армии. Согласно п. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил, гражданам грозит штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., должностным лицам – от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юрлицам – от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Как напомнила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова, поправки в закон об образовании, принятые 19 декабря, закрепили положение педагогов в образовательных организациях. В нем прописано право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Сегодня педагог, столкнувшийся с травлей, может обратиться к директору или в педагогический совет школы с просьбой применить дисциплинарное взыскание к ученику, ущемившему или нарушившему его право.

Как считает ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Елена Овакимян, учителей необходимо обучать безопасному и корректному использованию социальных сетей, а также позиционированию себя в открытых интернет-источниках и во время публичных мероприятий, которые могут быть записаны, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в Госдуме заявили, что в законодательство России необходимо внести изменения для более эффективной борьбы со школьной травлей. Агрессия среди подростков была всегда, но в последнее время она стала более жестокой.

Теги: учителя, школа, образование


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