18 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: власти Китая как минимум две недели скрывали начало эпидемии COVID-19

Один из исследователей Китая загрузил почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до того, как китайские власти официально объявили о распространении коронавируса.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерство здравоохранения США, переданные Палате представителей, 28 декабря 2019 года доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов загрузила почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в базу данных, управляемую американским правительством. На тот момент Пекин назвал вспышку заболевания в Ухане "неизвестной пневмонией", а рынок морепродуктов Хуанань, где, как предполагается, началась вспышка, еще был открыт.

По данным правительства США, Китай поделился последовательностью вируса со Всемирной организацией здравоохранения 11 января 2020 года. Эти несколько недель могли бы сыграть "решающую роль" в понимании способа распространения коронавируса, а также дать время для разработки медицинских рекомендаций и для начала работы над вакциной.

Теги: Китай, коронавирус


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