В Госдуме заявили о необходимости изменений в законах для борьбы с буллингом

В законодательство России необходимо внести изменения для более эффективной борьбы со школьной травлей.

Как заявил депутат Госдумы Артем Метелев, агрессия среди подростков была всегда, но в последнее время она стала более жестокой. Согласно статистике, жертвой буллинга становится каждый второй несовершеннолетний. Как указал парламентарий, травля может являться причиной самоубийств среди подростков. Рост числа попыток суицида составляет около 40–50% в год. Кроме того, буллинг нередко становится причиной стрельбы в школах, когда дети берут в руки оружие и расстреливают своих сверстников.

Метелев указал, что пик подростковой травли приходится на детей в возрасте 11–12 лет. Индивидуально-профилактической работы в этой возрастной категории очень сложно применить. Именно поэтому в законодательстве нужно уточнить, как применять индивидуально-профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и детей, не достигших возраста 14 лет.

Парламентарий обратил внимание и на то, что школы часто скрывают факты буллинга, поскольку это отражается на ее рейтингах и финансировании. Директор школы должен быть заинтересован сообщать о факте подростковой агрессии в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних, сообщают "Известия".