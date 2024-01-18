Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей

В России молодым специалистам в сферах культуры, образования и здравоохранения могут предоставить налоговый вычет до полумиллиона рублей по налогу на доходы физических лиц.

Соответствующий проект закона 18 января будет направлен на отзыв в кабмин депутатами Госдумы. По словам депутатов, согласно данным Центра экономики РАНХиГС, в школах не хватает более 250 тыс. учителей. По информации Минздрава, дефицит врачей в стране составляет 26,5 тыс. человек, а среднего медперсонала — 58 тыс. человек.

Отмечается, что основная причина этого — низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда. Чтобы исправить ситуацию, государство должно ввести дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов на работу в регионы.

Как считают парламентарии, налоговый вычет должны получать молодые специалисты в возрасте до 35 лет, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России медицинские работники из разных субъектов отмечают снижение зарплат. В ряде случаев это вынуждает их менять профессию, что приводит к нехватке кадров и возрастающей нагрузке на оставшийся персонал в регионах.