18 Января 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Омбудсмен в Свердловской области: ребёнка при езде на привязанном к авто снегокате спасла случайность

Мальчика в езде на прицепленном к машине снегокате по дороге поселка Бобровский в Свердловской области спасла случайность.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, "просто случайность спасла мальчика". Отмечается, что оценку данного случая дадут правоохранительные органы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, водителем оказался местный житель, который несколько раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчина добровольно явился в полицию для дачи объяснений.

Ранее в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как водитель иномарки катает ребенка по проезжей части на снегокате, привязанном к машине. Это произошло на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом.

Теги: дети, водители, автомобиль


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