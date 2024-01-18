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Фото: Накануне.RU

ФАС завела дела против еще четырех компаний из-за подорожания яиц

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы России завело дело против ООО "Птицекомплекс Альянс", ООО "Птицефабрика "Грачевская" и СХА "Птицефабрика Кумская" из-за одновременного повышения цен на куриные яйца.

Как сообщает пресс-служба ФАС РФ, Луганское УФАС инициировало дело в отношении единственного производителя яиц в Луганской народной республике ООО "АВИС", которое допустило рост оптовых цен с октября по декабрь 2023 года до 30%.

Ставропольские компании с сентября по октябрь прошлого года допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца в пределах от 59% до 108%. Служба подозревает предприятия в заключении картельных соглашений. В отношении компании из ЛНР заведено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В настоящее время ФАС рассматривает антимонопольные дела в отношении десяти производителей куриных яиц в ЛНР, Донецкой народной республике, Крыму, Кировской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ивановской, Ярославской областях и Ставропольском крае.

Напомним, куриное яйцо в России за период с 10 по 15 января 2024 года подешевело - впервые с июня 2023 года, следует из материалов Росстата.

Теги: ФАС, яйца


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Ранее 17.01.2024 20:42 Мск В России впервые с июня подешевели куриные яйца

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