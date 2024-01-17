В Екатеринбурге возбудили дело после травмирования женщины в лифте

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины в результате инцидента с кабиной лифта в жилом доме. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 17 января в многоквартирном жилом доме по улице Косарева.

Следователи намерены допросить руководство организации, отвечающей за проверку и эксплуатацию лифтового оборудования.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).