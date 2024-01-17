В России впервые с июня подешевели куриные яйца

Куриное яйцо в России за период с 10 по 15 января 2024 года подешевело - впервые с июня 2023 года, следует из материалов Росстата.

Цена на продукт с 10 по 15 января опустилась на 0,2%. С начала текущего года по 15 января пока фиксируется подорожание - на 0,58%.

Минсельхоз заявляет, что тренд на снижение цен на куриное яйцо сохранится в ближайшей перспективе. При этом ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева призвала не ждать снижения цен на куриные яйца. По ее мнению, установившиеся цены в 110-125 руб. за десяток яиц являются "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".