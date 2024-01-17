В Белгороде задержали шестого участника банды, избивавшей прохожих

Полиция задержала еще одного подозреваемого из группы подростков, избивавших прохожих в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, с задержанным работают следователи. Пострадавший – студент-иностранец – допрошен в качестве потерпевшего.

По данным прокуратуры, группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Ведомство информировало, что пять человек задержаны, последнего участника группы ищут.

Ранее сообщалось, что члены банды снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в телеграм-канал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство, МВД - о хулиганстве. Была установлена личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.