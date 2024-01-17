В ГД отреагировали на предложение Милонова отправлять на СВО тех, кто развелся

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала идею своего коллеги, депутата ГД Виталия Милонова, который предложил неожиданную меру наказания за развод. Напомним, он решил наказывать тех, кто разводится, штрафом, обязательными работами или отправкой в зону СВО.

"Традиционные ценности надо прививать детям с раннего возраста. Заниматься их воспитанием в детском саду, в школе, — заявила Лантратова в комментарии Накануне.RU. — Своим примером показывать, что большая и крепкая семья — это настоящее счастье. Контролировать, что они смотрят, читают".

По ее словам, сейчас выходит много фильмов, которые пропагандируют красивую жизнь, беспорядочные связи, браки по расчету. "В идеале детей от этого оградить. То есть надо работать с проблемой, а не с ее последствиями", — отметила Лантратова.

Штрафом, по ее мнению, никого перевоспитать нельзя. "И даже если и произойдёт небольшое снижение количества разводов, то вырастет число фиктивных браков. Разве личное счастье и свобода людей этого стоят? А если жизнь пары стала невыносимой: муж избивает жену и детей, пьет, наркоман? Вот как тогда? Терпеть, подвергать риску детей и себя, чтобы не отправили в зону СВО?" — недоумевает депутат.

"Вообще, эта идея дискредитирует СВО. Это же не ссылка! Наши ребята на фронте рискуют жизнью за Родину. Они герои!" — подчеркнула Лантратова.

Ранее депутат Милонов также назвал отклонением существование бездетных пар. Депутат считает, что бездетные люди живут "для черта" и имеют проблемы со здоровьем – употребляют наркотики, алкоголь, "курят вейпы и жуют снюсы".

Зампред комитета ГД добавила, что знает порядочные пары, которые мечтали о детях, но у них не получалось родить, что стало большой трагедией для этих семей.

"И обвинять их в бездетности — это бесчеловечно. Также знаю людей, которые боятся, что не смогут прокормить ребенка, ответственно подходят к этому вопросу, готовятся, и потом, когда встают на ноги рожают деток. Они не алкоголики, не наркоманы. Лучше им помогать создавать условия, чтобы не было страха", — резюмировала Лантратова.