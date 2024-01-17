СК: Правоохранители пострадали в ходе массовых беспорядков в Баймаке

В ходе массовых беспорядков у здания суда в башкирском городе Баймак пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, ранее в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова*. Собравшиеся требовали освободить его от уголовной ответственности.

Следователи и полицейские устанавливают всех причастных к преступлениям.

Напомним, в башкирском городе Баймак произошли столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Сегодня у суда собралось несколько тысяч человек. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживают и уводят в автозаки людей.

Алсынова* осудили за высказывания на митинге в 2023 году, когда он выступал против расширения золотодобычи в регионе. Следствие посчитало, что в одном из выступлений на башкирском языке он высказался против мигрантов, работавших на приисках. Судебная экспертиза сочла, что в словах активиста есть признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме.

*включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов