Новый сквер площадью 1,3 гектаров создадут в поселке Фряново в 2024 году

Уже в этом году общественное пространство за домом 12 по улице Текстильщиков в посёлке Фряново кардинально преобразится. Здесь появятся современно обустроенные зоны для тихого и активного отдыха горожан, создадут сцену для концертов и театральных представлений, сформируют современные игровые площадки для детей, оборудуют универсальную спортивную площадку и воркаут. Об этом сообщает информационный центр города Щелково Московской области.





«Развитие городской инфраструктуры и создание комфортных пространств для жизни являются нашими приоритетами. В прошлом году в округе появились 5 новых точек притяжения. В этом году мы продолжим реализацию президентской программы «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В центре нового уютного сквера предполагается расположить главную аллею с разветвленной сетью пешеходных маршрутов.

Завершить весь объем благоустройства этой общественной территории планируется осенью текущего года. Отметим, что комплекс работ по проекту благоустройства в поселке Фряново будет проводиться в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».