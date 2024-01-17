35-тысячные роды приняли специалисты Щелковского перинатального центра

Юбилейным — 35-тысячным — новорождённым в перинатальном центре города Щелково Московской области стала девочка 50 см и весом 3000 грамм. Роды прошли успешно, врачи использовали операцию кесарево сечение. Сейчас мама и новорожденная дочка чувствуют себя прекрасно и скоро поедут домой.





«Профессионализм щёлковских врачей ежедневно помогает десяткам семей обрести главное счастье в их жизни. Благодаря их работе Щёлково уже не один год занимает лидерские позиции в Московской области по количеству принятых родов. Желаю команде Щёлковского перинатального центра развития и роста на благо округа и страны», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Как сообщает информационный центр города, за шесть лет работы специалисты Щёлковского перинатального центра изменили жизни тысяч людей.

Сейчас в Щёлково приезжают рожать даже из столицы и других округов Подмосковья, более того, в перинатальном центре есть и роженицы из-за рубежа. В Щелковском перинатальном центре высокопрофессиональные специалисты решают множество сложных задач, врачи помогают новорождённым с тяжёлыми пороками развития.

Напомним, что за прошлый 2023 год в Щёлкове появились на свет 6115 малышей.