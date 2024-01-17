На пермском заводе "СИБУРа" произошел пожар

На пермского предприятия территории "Сибур-Химпром" произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Очаг возгорания - на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.

Специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.



