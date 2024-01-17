17 Января 2024
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Происшествия Сибирский ФО Новосибирская область
Фото: Накануне.ru

В левобережном Новосибирске прорвало теплотрассу: пять человек пострадали, район без тепла

В Новосибирске прорвало трубопровод с кипятком на улице Петропавловской. Пострадали пять человек, один госпитализирован. Район отключили от тепла.

"Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась. <…> Определяются возможная зона отключения и сроки устранения последствий аварии", - прокомментировал ЧП губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В областном минздраве отметили, что из-за аварии на теплотрассе "медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения".

"В случае снижения давления в системе теплоснабжения, больницы и поликлиники будут принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления в зданиях. Министерство здравоохранения Новосибирской области готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега", - сообщили в министерстве.

Теги: новосибирск, теплотрасса, авария


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