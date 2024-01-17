17 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре построят колонию, в которой помогать охранять заключенных будет искусственный интеллект

В Югре построят исправительное учреждение, в которой видеонаблюдение за заключенными будет вестись с использованием искусственного интеллекта, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

В октябре прошлого года было разработано и утверждено задание на проектирование учреждения объединенного типа на 1800 мест. Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение.

Модель предусматривает создание условий для отбывания наказания по месту жительства, улучшение условий содержания, повышение качества условий труда осужденных, совершенствование воспитательной работы, медицинского обеспечения осужденных. Разработчики предлагают автоматизацию процессов управления и допуска в учреждения, использование искусственного интеллекта при видеонаблюдении.

Теги: колония, видеонаблюдение, искусственный интеллект


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