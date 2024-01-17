Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на трассе

Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. В результате происшествия четырех районах отсутствовало электричество. Специалисты устраняют последствия.

Mash пишет, что Ми-8 аварийно сел у населенного пункта Севск. На борту, по данным телеграм-канала, находились командир, второй пилот и бортмеханик.

Ранее вертолет Ми-8 рухнул в Киргизии во время учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали.