В Подмосковье обстрелян автобус с хоккеистами

На шоссе Энтузиастов в Балашихе обстрелян автобус с хоккейной командой.

По данным ГУ МВД по Московской области, пассажир легкового автомобиля иностранного производства произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, ехавшего в попутном направлении, и скрылся. Пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, в автобусе с хоккейного матча возвращались спортсмены одной из команд Молодежной хоккейной лиги.