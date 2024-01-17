9 штук в 6 районах: в Екатеринбурге утвердили список крещенских купелей

Администрация Екатеринбурга утвердила список купелей, где горожане смогут отметить праздник Крещения Господня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, 9 купелей будут оборудованы в 6 районах уральской столицы. Площадки смогут принять около 6,5 тысяч человек. В 2024 году купель на озере Шарташ по адресу улица Отдыха, 1а работать не будет. Однако горожане смогут окунуться в другие проруби на этом водоеме.

С полным списком купелей можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Как подчеркнули в мэрии, праздничное купание может быть безопасным только на одной из перечисленных прорубей. Все другие купели, расположенные в городе, не были согласованы с муниципалитетом и могут не соответствовать требованиям безопасности.

Напомним, сегодня стало известно, что в трех свердловских городах отменили крещенские купания.