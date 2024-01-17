В ближайшие 3-4 года российская экономика может обогнать японскую - Решетников

Расчеты международных экономических институтов показывают, что Россия удерживается на первом месте в Европе и на пятом в мире по паритету покупательской способности в экономике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании президента и правительства.

По его словам, кабмин ожидает роста ВВП выше 2% в ближайшие годы, это позволит российской экономике приблизиться к японской.

"У нас не такой большой разрыв с экономикой Японии (четвертое место в мире), в среднесрочной перспективе в 3-4 года нам по силам обогнать японскую экономику. Но нас "снизу" тоже подпирают конкуренты", - сказал Решетников.

Он добавил, что авторов рейтинга нельзя "упрекнуть" в симпатиях к России, их оценки достаточно объективны.