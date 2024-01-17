МВД возбудило дела о массовых беспорядках после протестов в Башкирии

Полиция возбудила дела о массовых беспорядках против участников несанкционированной акции у суда в Баймаке, сообщил глава общественного совета МВД Башкирии Рафаил Диваев.

По его словам, "правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ "Массовые беспорядки".

"Массовые беспорядки – угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное", – цитирует РИА Новости Диваева.

Напомним, в башкирском городе Баймак произошли столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Сегодня у суда собралось несколько тысяч человек. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживают и уводят в автозаки людей.



Алсынова* осудили за высказывания на митинге в 2023 году, когда он выступал против расширения золотодобычи в регионе. Следствие посчитало, что в одном из выступлений на башкирском языке он высказался против мигрантов, работавших на приисках. Судебная экспертиза сочла, что в словах активиста есть признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме.

*включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов