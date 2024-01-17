В Пыть-Яхе суд взыскал с коммунальщиков компенсацию в пользу мальчика, получившего ожог ног

В Пыть-Яхе суд взыскал с управления городского хозяйства 100 тысяч рублей в пользу восьмилетнего мальчика, упавшего в яму с кипятком и получившего ожоги ног, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Травму ребенок получил 12 сентября 2023 года. Мальчик решил, что перед ним обычная лужа, и попытался измерить ее глубину.

В надзорном ведомстве отмечают, что причиной инцидента стало отсутствие запретительных и предупредительных ограждений на территории прорыва теплосети. В адрес руководителя предприятия было внесено представление, по итогам которого три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее уголовное дело в отношении начальника тепловых сетей муниципального унитарного предприятия "Управление городского хозяйства" по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя) направлено в суд и находится на рассмотрении.