После обращения к президенту, сотрудникам "скорой" в Кушве пообещали деньги, форму и машины

Министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с сотрудниками "скорой помощи" в Кушве и обсудил дальнейший режим работы. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Карлов предложил создать коллективный договор, где будут прописаны все стимулирующие выплаты. Он пообещал закупить для работников спецодежду и ввести дресс-код, а также разобраться с 12-часовой сменой сотрудников. Помимо этого, в Кушву передадут четыре машины "скорой помощи".

"В ближайшее время Минздрав проведет конференцию, где обсудят все вопросы, волнующие фельдшеров, медсестер и водителей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее медики записали обращение к президенту Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Они пожаловались на низкие зарплаты и нехватку кадров. По их словам, они получают от 20 до 28 тыс. руб., хотя отрабатывают напряженные смены по 12 часов. Кушвинские врачи выдвинули ряд требований и заявили, что если их условия не выполнят, то с 1 февраля они откажутся работать сверх нормативов.