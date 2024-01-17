В Перми подростки прогнали сверстника по улице в одном нижнем белье

В Перми школьники издевались над сверстником: заставили его идти по улице в одном нижнем белье и пинали его, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео с группой агрессивных подростков опубликовал telegram-канал "ЧП и ДТП Пермь".

"Камская, 15. ПДН, обратите внимание!" - говорится в сообщении. Когда именно произошел инцидент не уточняется.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Заявлений от родителей школьника не поступало.