17 Января 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:t.me/chp_prm / скриншот с видео

В Перми подростки прогнали сверстника по улице в одном нижнем белье

В Перми школьники издевались над сверстником: заставили его идти по улице в одном нижнем белье и пинали его, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео с группой агрессивных подростков опубликовал telegram-канал "ЧП и ДТП Пермь".

В Перми подростки издеваются над сверстником(2024)|Фото:t.me/chp_prm / скриншот с видео

"Камская, 15. ПДН, обратите внимание!" - говорится в сообщении. Когда именно произошел инцидент не уточняется.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Заявлений от родителей школьника не поступало.

Теги: сверстник, нижнее белье, школьник


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