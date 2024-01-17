Появилось изображение новой эмблемы для машин "АвтоВАЗа"

В сети и СМИ обсуждают новый товарный знак, который пытается зарегистрировать ООО "Автозавод Санкт-Петербург" – "дочка" "АвтоВАЗа". Участники рынка не исключают, что этот знак – для машин, которые будут собирать в северной столице.

Ассоциация "Центр коммуникативных технологий" отмечает, что "поисковые системы не находят именно такого товарного знака, используемого у производителей". "Вероятно, самым близким к изображению является логотип корейского производителя Hyundai", - полагают в ассоциации.

РБК пишет, что логотип в виде буквы X в овале напоминает не только корейский бренд, но и китайский Xpeng с той разницей, что у китайцев нет овала. Кроме того, логотип схож с брендом Chery, если у эмблемы "АвтоВАЗа" убрать верхнюю часть.