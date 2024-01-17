Судьи закончились. Бывший вице-мэр Екатеринбурга просит сменить территориальную подсудность

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев и его адвокат Сергей Колосовский настаивают на смене территориальной подсудности. Как пояснил Накануне.RU адвокат осужденного, судьи Свердловского областного суда больше не могут рассматривать это дело, так как ранее уже были тем или иным образом задействованы в судебных процессах его подзащитного.

"В областном суде два заседания прошло и вдруг третье судебное заседание, когда работы осталось на полчаса - 29 декабря, мы единственные в суде, мы приходим, а судья нам говорят: "Мы тут дело почитали, а мы оказывается участвовали в рассмотрении одного из предыдущих дел". И двое из трех судей отводятся. У нас в деле есть показания нескольких лиц, сотрудничающих со следствием, но эти люди фигурировали и в других делах против Контеева, которые тоже рассматривались Областным судом. Плюс были какие-то промежуточные процессы, как мера пресечения, избрание, отмена. Сейчас установить, сколько судьей Свердловского областного суда участвовали в делах, связанных с Контеевым, и какие решения они выносили, практически невозможно. И поэтому, при формировании новой судебной коллегии может сложиться та же ситуация, что судьи ранее уже рассматривали и какое-то мнение уже высказывали. Потому мы и решили изменить подсудность", - пояснил адвокат.

По словам Колосовского, они обратились в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Челябинский областной суд, вероятно, откажет из-за собственной загруженности. После него в очереди стоят Курганский, Пермский и Тюменский областные суды. При этом, адвокат не исключает, что рассмотрение дела может и вовсе перенестись в ХМАО-Югру или ЯНАО.

Напомним, экс-чиновник обвинялся по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "Вымогательство", "Покушение на убийство", "Мошенничество" и "Легализация имущества, добытого преступным путем". Кроме 14 лет колонии за вымогательство и покушение на убийство, обвинение просило назначить ему еще 23 года лишения свободы за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийству, однако суд сократил этот срок до 13 лет.

По словам Колосовского, в деле о мошенничестве и покушении на убийство много несостыковок. Например, на экспертизу пострадавшего отправили только через 1,5 года после произошедшего, зарегистрировав все имеющиеся у него на теле раны и приписав это к инциденту с покушением. Более того, учитывались даже ссадины, которые, по оценке экспертов, заживают в течение всего 2-3 месяцев.

В материалах также фигурируют слова о "тщательно спланированном плане убийства", якобы группа людей была намерена обставить все как несчастный случай. Но для чего тогда они намеревались вывезти и закопать тело? Если они, как утверждает обвинение, все же хотели закопать труп, зачем приехали на машине с сабвуферами в багажнике, ведь тогда тело придется сажать в салон. Таких несостыковок и замалчивания деталей, утверждает Колосовский, достаточно. В них и придется разбираться уже новой коллегии судей в другом регионе.