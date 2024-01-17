В Израиле власти выдали разрешение на производство культивированной говядины

Израильские регулирующие органы, в том числе министерство здравоохранения, разрешили компании Aleph Farms начать производство так называемой культивированной говядины. Производитель заявляет, что станет первым в мире создателем мяса без использования забитых животных. TechCrunch отмечает, что пока производство будет очень дорогим, хотя технологичным и гуманным.

Ранее разрешение на производство культивированного мяса птицы в США получили компании Upside Foods и Good Meat, они поставляют свою продукцию в американские рестораны.

Сообщается, что Aleph Farms будет выпускать стейк, выращенный из немодифицированных клеток коровы породы Блэк Ангус и растительной белковой матрицы из сои и пшеницы.

Возможно, израильская искусственная говядина будет продаваться и в других странах – в прошлом году компания подала заявку в Великобритании на продажу в этой стране своих стейков из культивированной говядины под брендом Aleph Cuts. Также заявка была подана в Швейцарии. Пока власти обеих стран рассматривают поступившие документы.