17 Января 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Названо место ВС РФ в рейтинге сильнейших армий мира

Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США.
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"На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — приводит РИА Новости публикацию ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.

Рейтинг основан на количестве воинских частей, финансовом положении, логистических возможностях и географии страны.

Армия США заняла первое место, получив индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи.

В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай.

Теги: Армия России, рейтинг


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