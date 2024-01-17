Названо место ВС РФ в рейтинге сильнейших армий мира

Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США.

"На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — приводит РИА Новости публикацию ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.

Рейтинг основан на количестве воинских частей, финансовом положении, логистических возможностях и географии страны.

Армия США заняла первое место, получив индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи.



В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай.