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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Суд прикрыл уральские закусочные, где клиенты могли заразиться гепатитом

Суд приостановил работу закусочных "Гиро" в уральском городе Краснотурьинск. Ранее там могли массово заразиться посетители.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов данных заведений. Сегодня, 17 января, Краснотурьинский городской суд приостановил деятельность двух закусочных "Гиро" (ИП Абдугафоров) сроком на 90 суток.

Как добавили в Роспотребнадзоре, на обоих объектах специалисты нашли серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По каждому случаю заболевания проводится расследование. К выяснению обстоятельств ЧП также привлечены органы следствия и полиции.

Напомним, что массовым заболеванием жителей Краснотурьинска заинтересовался глава Следственного комитета России.

Теги: закусочные, Роспотребнадзор, суд, Краснотурьинск


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