17 Января 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Muhammad Faisal Saeed&quot; / youtube.com/@muhammadfaisalsaeed56

Пакистан отзывает своего посла из Ирана в связи с ракетными ударами

Пакистан отзывает своего посла из Ирана, заявил МИД республики.

Удар по своей территории Исламабад считает незаконным и оставляет за собой право ответить, пишет РИА Новости.

Иранский посол, который сейчас посещает Иран, вернуться в Пакистан не сможет.

Ранее агентство Tasnim сообщило о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Зольм" на территории Пакистана.

На прошлой неделе боевики из "Джейш аль-Зольм" совершили нападение на КПП на юго-востоке Ирана, в результате погиб полицейский.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль. Авиаудары были проведены в ответ на недавние теракты, совершенные на территории Ирана.

Теги: пакистан, иран, ракетные удары


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