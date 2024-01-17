Пакистан отзывает своего посла из Ирана в связи с ракетными ударами

Пакистан отзывает своего посла из Ирана, заявил МИД республики.

Удар по своей территории Исламабад считает незаконным и оставляет за собой право ответить, пишет РИА Новости.

Иранский посол, который сейчас посещает Иран, вернуться в Пакистан не сможет.

Ранее агентство Tasnim сообщило о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Зольм" на территории Пакистана.

На прошлой неделе боевики из "Джейш аль-Зольм" совершили нападение на КПП на юго-востоке Ирана, в результате погиб полицейский.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль. Авиаудары были проведены в ответ на недавние теракты, совершенные на территории Ирана.