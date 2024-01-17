17 Января 2024
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Толстой назвал национальные диаспоры в России "мафиозными структурами"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") назвал "национальные диаспоры, землячества и общины" в России не чем иным, как "легализованными мафиозными структурами".

"Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Поводом для негодования Толстого стал лидер узбекской диаспоры в России Усман Баратов. Ранее Следственный комитет возбудил на него уголовное дело. По версии следствия, Баратов опубликовал в соцсети "Одноклассники" мем, оскорбляющий участников СВО.

"Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства", - заявил Толстой, не уточнив, правда, последуют ли за этими словами инициативы по изменению Административного или Уголовного кодекса.

Также Толстой не сообщил, будут ли приниматься какие-то меры в отношении российских чиновников, которые идут на сделки с "мафией", подкупаются и позволяют "отмазывать" боевиков".

Теги: петр толстой, диаспора, мафия


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