17 Января 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Экс-председателя думы ЗАТО Уральский заставили вернуть деньги за незаконный отпуск

В Свердловской области суд взыскал более 100 тысяч рублей с экс-председателя думы городского округа ЗАТО Уральский. Было доказано, что чиновница получила эти деньги незаконно.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, проверка показала, что глава думы, занимавшая должность на освобожденной основе с апреля 2019 по сентябрь 2022 года, неправомерно установила себе дополнительные дни отпуска. За них она незаконно получила выплаты из бюджета – около 130 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с иском и потребовал от женщины вернуть эти деньги. В итоге суд взыскал с бывшего председателя думы ЗАТО Уральский всю сумму необоснованно полученных средств. Деньги переведут в бюджет муниципалитета.

Напомним, в прошлом году прокуратура вернула уральскому МУП премии, которые его руководитель незаконно выписывал сам себе.

Теги: дума, деньги, отпуск, прокуратура, суд


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