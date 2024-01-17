Экс-председателя думы ЗАТО Уральский заставили вернуть деньги за незаконный отпуск

В Свердловской области суд взыскал более 100 тысяч рублей с экс-председателя думы городского округа ЗАТО Уральский. Было доказано, что чиновница получила эти деньги незаконно.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, проверка показала, что глава думы, занимавшая должность на освобожденной основе с апреля 2019 по сентябрь 2022 года, неправомерно установила себе дополнительные дни отпуска. За них она незаконно получила выплаты из бюджета – около 130 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с иском и потребовал от женщины вернуть эти деньги. В итоге суд взыскал с бывшего председателя думы ЗАТО Уральский всю сумму необоснованно полученных средств. Деньги переведут в бюджет муниципалитета.

Напомним, в прошлом году прокуратура вернула уральскому МУП премии, которые его руководитель незаконно выписывал сам себе.