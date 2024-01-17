На Южном Урале перед приездом митрополита затонул храм

Снежный храм на Тургояке ушел под лед в преддверии приезда митрополита Алексея, который должен был освятить воду в купели.

Как сообщает Telegram-канал епархии, снежный храм, вероятно, утонул из-за технических нарушений. Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню, а в этом решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань.

Митрополит Алексий увидел в произошедшем повод для миассцев задуматься над своей духовной жизнью.

"Этот случай – повод для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда", – намекнул он на возможную причину затопления.

К счастью, в ходе инцидента никто из строителей или работников базы "Форелька", по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал.