Глава Роспотребнадзора высказалась о вакцинации от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что подъем заболеваемости коронавируом в России в пройден.

Поэтому необходимости в массовой вакцинации нет, приводит ее слова ТАСС.

В конце ноября сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В опасную зону попали регионы Урала: Челябинская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО. Роспотребнадзор перед этим заявил, что вакцинация от коронавируса сейчас не требуется, поскольку сегодняшние штаммы болезни не несут рисков значимых осложнений.

В начале декабря Попова сообщала, что в России впервые за три года объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19, что несет дополнительные риски.