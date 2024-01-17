17 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В ФНБ не осталось евро

В Фонде национального благосостояния (ФНБ) не осталось европейской валюты. В декабре 2023 года остатки в виде 573,7 млн евро были проданы на рынке, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета, чтобы компенсировать его дефицит, говорится в отчете, опубликованном Минфином России. "В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", - сообщили в министерстве.

В 2023 году государство вложило более чем 700 млрд руб. со счетов ФНБ в "разрешенные финансовые активы".

Под декабрьскую "распродажу" для пополнения бюджета попали также 115 млрд китайских юаней и 232 тонны золота.

Кроме того, в декабре ФНБ вложил 107,7 млрд руб. в облигации "НЛК-Финанс", 76,8 млрд руб. – в привилегированные акции РЖД, 61,6 млрд руб. – в ценные бумаги "иных российских эмитентов", передает РБК.

Теги: евро, фнб, юань


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