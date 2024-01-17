Рязанские власти опровергли сообщения о якобы готовящихся нападениях в школы и ТЦ

Правительство Рязанской области опровергло информацию о якобы подготовке нападений на школы и торговые центры региона.

"По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы", - сообщило рязанское правительство на странице во "ВКонтакте".

После появления в сети недостоверной информации сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Аналогичные случаи распространения фейковой информации о нападениях зафиксированы и в других регионах России. Так, жителей Перми напугали угрозы в Telegram-канале о расстрелах в школах и торговых центрах. Сообщалось, что в учебных заведениях города усилят пропускной режим после этих сообщений.