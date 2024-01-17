Тюменцы завоевали три награды на конкурсе МЧС России

Тюменцы завоевали три награды на конкурсе МЧС России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Победителей межрегионального этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" наградили в Тюмени сегодня, 17 января.

Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отмечен медалью МЧС России за пропаганду спасательного дела в Уральском федеральном округе.

Заместитель начальника управления, начальник отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Тюменской области полковник Евгений Юрьевцев признан лучшим специалистом МЧС России в области гражданской обороны и защиты населения УФО.

Сладковское сельское поселение Тюменской области заняло первое место среди сельских поселений УФО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Диплом и кубок вручили начальнику отдела по работе с территорией Сладковского сельского поселения Александру Каштанову.

МЧС России ежегодно проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей общественности. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России.

В течение каждого года летопись МЧС пополняется историями мужества и спасения, страницами доблести и беззаветного служения своему делу, новыми именами современных героев со всех уголков России, проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на помощь ближнему, выполнив при этом свой профессиональный или гражданский долг.