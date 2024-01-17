17 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Верхней Пышмы назвали причину отсутствия отопления в жилых домах

В администрации уральского города Верхняя Пышма объяснили отсутствие отопления в жилых домах и социальных учреждениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сегодня, 17 января, в связи с ремонтом теплосетей в некоторых домах снижены параметры теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. А школы и детские сады переведены в дистанционный формат работы.

"На магистральном трубопроводе тепловых сетей, поставляющих отопление в жилые дома и социально-значимые объекты в районе улиц Юбилейной, Машиностроителей, Уральских рабочих и Успенского проспекта, произошла утечка теплоносителя. Данные тепловые сети построены в 80-х годах прошлого столетия и имеют значительный износ", - пояснили в администрации.

Ремонт коммунальных сетей в Верхней Пышме(2024)|Фото: пресс-служба Администрации Верхней Пышмы

Ремонтные работы проходят сегодня. На время их проведения прекратится циркуляция теплоносителя, из-за чего возможно снижение температуры воздуха в квартирах. Работа детских садов №1, 9, 11, 29, 42, 47, 48, а также в школах №2 и 3 проходит в дистанционном формате.

Напомним, этой зимой из-за аварий проблемы с отоплением возникали и в других точках Свердловской области: Екатеринбурге, Ключевске, Нижнем Тагиле, Кушве и Заречном.

Теги: отопление, дома, ремонт, Верхняя Пышма


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