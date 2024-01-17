17 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Население Китая сократилось на рекордные 2 млн

Население Китая за год сократилась более чем на 2 млн человек, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

Напомним, в 2022 году сокращение составило почти 1 млн. Население Китая начало сокращаться, и этот процесс запрограммирован на многие годы вперед. Более того, убыль населения будет только ускоряться в ближайшие десятилетия из-за подавления рождаемости в конце ХХ века и ее падения в последние годы до катастрофически низкого уровня. Сейчас она едва превышает одного ребенка на женщину.

При этом сокращение населения происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировала еще несколько лет назад ООН. По среднему варианту прогноза 2022 года, сокращение должно было только начаться в 2023 году и составить всего 46 тыс. По факту оно началось годом ранее и уже превышают 2 млн в год. Такая убыль прогнозировалась ООН только в 2030 году. Причиной стало катастрофическое падение рождаемости в последние годы.

Рождаемость сократилась за год более чем на 5%. Китайцы быстрыми темпами продолжают переселяться из села в город. Так, сельское население сократилось на 14 млн, а городское - выросло на 12 млн. Официально население Китая составляет 1 млрд 410 млн человек.

Власти Китая пытаются стимулировать рождаемость, но безрезультатно. Китай проводил жесткую политику "одна семья - один ребенок" с 1980 по 2015 год и очень сильно запоздал с ее отменой. После этого рождаемость не увеличилась, а только продолжила снижение. По прогнозам демографов, Китай потеряет к концу XXI века около половины населения, а оставшееся население будет очень старым. Такие перспективы "светят" многим другим странам, в том числе России. Правда, в Китае это может произойти быстрее.

Теги: китай, население, демография


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