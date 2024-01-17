17 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили решить проблемы ЖКХ, повысив тарифы для населения

Депутат Госдумы Андрей Гурулев ("Единая Россия") пригрозил региону, от которого избирался, 15-процентным ростом тарифов на услуги ЖКХ. Да и другим регионам тоже стоит повысить тарифы, считает народный избранник – иначе коммунальные аварии продолжатся.

Население, конечно, будет "ругаться", полагает парламентарий, но других выходов он не видит.

Гурулев считает несправедливым, что в 2023-м году тарифы на услуги ЖКХ не индексировались (даром что в 2022-м "в связи с материальными трудностями" государство тарифы повышало дважды).

По словам Гурулева, в его родном Забайкалье котельные не национализируешь – они и так уже на балансе муниципалитетов.

"С политической точки зрения, наверное, действительно, тариф не надо повышать, чтобы население не ругалось. Но экономическую составляющую никто не отменял, тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. К сожалению, этого не происходило в последние годы, поэтому сегодня придется в Забайкалье повышать сразу минимум на 15%, ситуация такая, что деваться некуда", - написал "единоросс" в своем Telegram-канале.

Андрей Гурулев(2024)|Фото: эфир программы "Соловьев Live", скриншот

"Скажу откровенно, что без повышения тарифа мы ничего не изменим", - добавляет депутат.

Напомним, в 2022 году тарифы повышали дважды: сначала в среднем на 4% в июле, еще на 9% — в декабре. В среднем за год рост составил 10,7% при общей инфляции 11,9%. После двойной индексации 2022 года власти пообещали, что до июля 2024 года тарифы трогать не будут.

Теги: андрей гурулев, тарифы, жкх, рост цен, коммунальные услуги


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