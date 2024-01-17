17 Января 2024
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Фото: Официальный telegram-канал московских судов общей юрисдикции

В Москве блогеру-иностранцу вменили высмеивание славянских девушек

Мосгорсуд отменил постановление Симоновского райсуда, которым блогер из Таджикистана Салмон Джумабой Раджабзод освобожден из-под стражи. Материалы направлены в Симоновский районный суд города Москвы на новое рассмотрение, говорится в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Уголовное дело против блогера завели по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, Раджабзод публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности.

Блогер из Таджикистана Салмон Джумабой Раджабзод(2024)|Фото: Официальный telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Ранее организатор банды треш-блогеров, которые избивали прохожих в Петербурге, этапирован в северную столицу.

Теги: Салмон Джумабой Раджабзод, блогер, Таджикистан


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