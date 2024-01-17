МИД РФ: Согласие Польши разместить войска ФРГ на своей территории не останется без ответа

Согласие Польши разместить немецкие войска на своей территории не останется без реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что этот шаг продиктован стремлением еще больше повысить уровень напряженности в Европе.

"Это очередной элемент глобального русофобского курса натовских стран, этой конкретной страны", - цитирует Захарову РИА Новости.

На территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страна готова разместить немецкие войска на своей территории, "если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве".

В декабре Германия договорилась с Литвой о развертывании на ее территории немецкой бригады к 2027 году.